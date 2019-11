Il sondaggio Noto nelle mani di Clemente Mastella | Lega | FdI e Fi vinceranno anche

sondaggio Noto - l'ottobre nero del governo. Lega a livelli europee - quanto perdono Pd e M5s in un mese : La Lega è tornata ai livelli pre-crisi, quelli record delle elezioni europee . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa la scalata inesorabile di Matteo Salvini, che recupera nell'ultimo mese 3,2 punti riportando il Carroccio al 33,2% delle preferenze. Di contro, l'ottobre n

Antonio Noto - il sondaggio che ammutolisce Grillo : voto senza anziani - come cambia lo scenario tra i partiti : La rivoluzione di Beppe Grillo con l'esclusione dal voto degli anziani ? Un clamoroso buco nell'acqua. Secondo un sondaggio di Antonio Noto , pubblicato dal Quotidiano nazionale, considerando che un cittadino italiano su 4 è "over 65 anni", se davvero si applicasse la proposta provocatoria del comico

sondaggio Antonio Noto sulle nozze tra preti : il 58% sta con Papa Francesco : Scompiglio in Vaticano per le aperture di Papa Francesco alla possibilità che i preti si possano sposare. Una rivoluzione, contraria alla tradizione, dovuta alla crisi vocazionale: si pensi che in Italia ogni anno circa 700 preti abbandonano l'abito talare. E tra questi più della metà lo fa per spos