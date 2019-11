Finalmente l’elogio di Nadal L’estetica è roba da ricchi annoiati | non appartiene a

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Caro Napolista, in seguito all’eliminazione dei commenti, quando proprio non ce la faccio ti mando una mail. Scusami se ti importuno, ma oggi piove, il motomondiale è finito da un pezzo, la formula 1 pure, e non c’è il campionato. Quindi mi sono messo alla tastiera. Pazienza. Ti scrivo perché è proprio il caso di dire:il Direttore in persona ha firmato la sacrosanta apologia di Rafa. Non ti nascondo, caro Napolista, che molto mi hanno indispettito alcuni commenti (come questo https://www.ilnapolista.it/2019/07/federer-djokovic/, per non dire di questo https://www.ilnapolista.it/2019/04/guardare-arsenal-napoli-allemirates-stadium/) apparsi sulla tua testata. Non se ne può più. Non se ne può più di questa pozione di Circe che ha stregato Napoli, di questo approccio estetizzante che biasima Rafa solo per aver osato battere l’Apollo di ...

