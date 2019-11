Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Si apre con una bellissima notizia per i colori azzurri la terza giornata dei Campionatidiin corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia). La Nazionale italiana maschile formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha sconfitto nettamente lacon il punteggio di 10-3 ottenendo così la seconda vittoria della rassegna continentale a fronte di due sconfitte. Gli azzurri, medaglia di bronzo nell’ultima edizione, si rimettono pienamente in carreggiata nellaverso la qualificazione alle semifinali in vista del prossimo match (oggi pomeriggio alle ore 16) che li vedrà fronteggiare la Norvegia (due vittorie al pari dell’Italia) in un vero e proprio scontro diretto. Avvio in salita di partita per i nostri portacolori che commettono qualche errore di troppo nella fase centrale del primo end permettendo ai tedeschi di ...

OA_Sport : Curling, Europei 2019: l’Italia demolisce 10-3 la Germania e si rimette in corsa per le semifinali - sportface2016 : #Curling, troppa #Italia per la #Germania | I teutonici vengono spazzati via col punteggio di 10-3 - enricospada2 : #curling #ECC2019 Tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, della quarta sfida degli azzurri del Curling ad Helsi… -