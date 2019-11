Calendario Salto con gli sci 2019-2020 | date e programma di Coppa del Mondo | 4 Trampolini

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Ripartirà da Wisla ladeldicon gli sci per la stagione, anche se le donne dovranno aspettare un paio di settimane prima del debutto. Per quel che riguarda il settore maschile, il mantra è uno solo: tutti contro Ryoyu Kobayashi, l’uomo dei record, il dominatore assoluto dell’annata passata senza possibilità di discussione. Saranno tutti impegnati a cercare di battere il giapponese, mentre per quel che riguarda l’Italia sarà un’altra annata piuttosto difficile, contando un po’ su Alex Insam e un po’ su ciò che cresce alle sue spalle. Il culmine lo si avrà con i Mondiali di volo a Planica e, prima ancora, con il classico del Torneo dei Quattro. Al femminile, invece, si parte da Lillehammer per finire in Russia per dare ancora la caccia a Maren Lundby, sempre se la norvegese vorrà (e non ve n’è certezza) ...