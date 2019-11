Live F1 | GP Brasile Diretta Vettel davanti dopo il pit-stop dei rivali

Live F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Verstappen e Hamilton per la vittoria - Vettel si gioca il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49° giro/71 CHE COMBATTENTE LECLERC! Protegge l’interno e non fa passare Bottas! 49° giro/71 Verstappen ha ripreso Vettel , appena 1″6 tra i due. Ci sarà poco da fare. 48° giro/71 Niente da fare per Bottas. Nonostante sia nettamente più veloce di Leclerc, non riesce a superarlo. La Ferrari fa valere la potenza del motore. 47° giro/71 Leclerc si difende ancora da Bottas! Vettel perde ...

17.58 La Ferrari potrebbe sparigliare le carte con Leclerc : il monegasco scatterà con le medie dalla quattordicesima posizione, servirà una rimonta furibonda ed anche un pizzico di fortuna. 17.57 Sulla carta i top-team effettueranno una sola sosta ai box. I primi 10 partiranno tutti con le soft, da capire se al pit-stop verranno montate le medie o le dure. 17.56 Dal 2014 al 2018, ovvero ...

