C' era una volta il Masters e che Masters

Anticipazioni Una Vita al 22 novembre : Carmen è la vera mamma del giovane Andarde : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una Vita, che vedremo in onda dal 17 fino al 22 novembre. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questi nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Vedremo che per Raul Andarde arriverà il momento di fare chiarezza sulla sua Vita e, soprattutto, sul nome della sua vera mamma, che ha cercato fino a questo momento in giro per ...

Formula 1 – Vettel spera in una gara… bollente : “la temperatura alta ci aiuta - spero faccia la differenza” : Sebastian Vettel spera in un aumento delle temperature per la gara di domani in Brasile: il caldo è amico delle Ferrari Sebastian Vettel ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota Ferrari, pur avendo terminato la sessione dietro Verstappen, si è detto soddisfatto della sua prestazione e, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato di sperare in un aumento delle temperature: “è stata una qualifica discreta. ...

Prato : scoperto falso dentista - operava su una sdraio da spiaggia accanto al suo letto matrimoniale : Un uomo di 60 anni di origini cinesi è stato denunciato a Prato per esercizio abusivo della professione medica e ora rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa da 10mila a 50mila euro. operava i suoi pazienti, in cambio di parcelle variabili tra gli 80 e i 120 euro, su una sedia da spiaggia in camera da letto.Continua a leggere

Una Vita - spoiler : Celia e Felipe gravemente malati - Lucia disperata : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche Una Vita continuano ad essere sorprendenti. Nei prossimi appuntamenti italiani, ci saranno dei momenti di vera paura per una storica coppia. Tutto avrà inizio quando Celia (Ines Aldea) verrà infettata da un’epidemia, la stessa che ha colpito le vittime devastate dall’alluvione dell’Hoyo. L’improvviso malessere della madre adottiva di Tano, ostacolerà i piani di Samuel Alday, che dovrà richiedere la ...

Una Storia da Cantare - Bianca Guaccero a Blogo : "Il sabato sera di Rai 1 è un sogno che si avvera" : Determinata, appassionata, emozionata: Bianca Guaccero si prepara all'esordio nel prime time del sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, al fianco di Enrico Ruggeri - anche lui al debutto in uno show Rai rigorosamente live -, e con una missione non facile, portare il cantautorato nell'intrattenimento da prima serata. L'impegno non la spaventa: dalla sua ha gavetta, esperienza e il patrimonio musicale che fa da struttura narrativa. E ...

Una lettera di minacce per Conte nella sede dell'Inter : minacce sì, ma non ricevute direttamente dall'allenatore dell'Inter Antonio Conte, bensì in una "lettera minatoria" arrivata nella sede del club 'FC Internazionale Milano' che - comunica ufficialmente - "come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti". La missiva sarebbe in italiano sgrammaticato e con un proiettile all'interno. "Di conseguenza" l'allenatore Antonio Conte - continua ...

Ilva - “nazionalizzarla per ambientalizzarla e creare una No Tax Area per Taranto : una città non vive di soli operai” : “Lo dico dal 2013, a Taranto serve una No Tax Area. Ora se ArcelorMittal deciderà di andare via, spero che si riprenda in mano quella proposta”. Massimo Ferrarese, imprenditore brindisino proprietario della Prefabbricati Pugliesi, è tornato a ribadirlo in queste settimane di nuova crisi dell’Ilva di Taranto. Ci aveva già provato sei anni fa, quando aveva abbandonato da poco la guida della Provincia di Brindisi e continuava a ...

La fotocamera di Black Shark 2 fa una buona figura ma non brilla su DxOMark : La fotocamera di Black Shark 2 passa da DxOMark e raggiunge un punteggio non troppo entusiasmante, ma comunque buono: ecco cosa spicca in positivo e quali sono le debolezze del comparto fotografico dello smartphone da gaming. L'articolo La fotocamera di Black Shark 2 fa una buona figura ma non brilla su DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Sinistra : Speranza - ‘serve nuovo progetto politico - una fase costituente’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Senza presunzioni, oggi che i fatti ci hanno dato ragione, dobbiamo metterci al servizio di un nuovo progetto politico, di una fase costituente della Sinistra italiana. Dobbiamo chiederci ‘cosa serve all’Italia’, come ci diceva Reichlin”. Lo ha detto Roberto Speranza all’assemblea nazionale di Articolo Uno a Roma. L'articolo Sinistra: Speranza, ‘serve nuovo ...

Antonio Conte e la lettera intimidatoria. La moglie : "Una bufala" - a valanga contro il Corriere della Sera : La notizia, rilanciata dal Corriere della Sera, secondo cui Antonio Conte sarebbe stato raggiunto da una lettera intimidatoria Contente un proiettile sarebbe falsa. A dirlo è stata la moglie del tecnico nerazzurro, Elisabetta Muscarello, dai suoi profili social. Conseguentemente anche la decisione d

Operai segregati in laboratorio senza finestre e bagno - tra loro una donna incinta : arrestato imprenditore a Napoli : Teneva segregati 43 Operai in nero, tutti italiani, tra i quali una donna incinta e due minorenni. Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas con...

Una storia da cantare stasera in tv 16 novembre : ospiti - anticipazioni e dove vederlo : stasera in tv sabato 16 novembre 3019 va in onda Una storia da cantare in onda in prima serata su Rai 1 con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Scopri ospiti, anticipazioni e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV Una storia da cantare stasera in tv 16 novembre: ospiti, anticipazioni e dove vederlo “La chiamavano Bocca di Rosa”, “Caro amico ti scrivo”, “Mi ritorni in mente”: versi che hanno fatto la storia, parole che rievocano emozioni e ...

Scoperta una vulnerabilità nei chipset Qualcomm - ma non c’è nulla di cui preoccuparsi : Una falla di sicurezza nella Qualcomm Trusted Execution Envirorment ha rischiato di mettere a nudo i dati di centinaia di milioni di utenti Android, ma fortunatamente la maggior parte dei produttori ha già aggiornato i propri modelli con un fix integrato nelle patch di sicurezza. L'articolo Scoperta una vulnerabilità nei chipset Qualcomm, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi proviene da TuttoAndroid.