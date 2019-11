Val di Pejo | il primo comprensorio sciistico plastic free al mondo

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019) Quello della Val di, in provincia di Trento, sarà ilalsenzaa: nei rifugi della ski area3000, tra i 1400 e i 3000 metri di altitudine, saranno banditi stoviglie, bicchieri e bottiglie (che, in media «sono circa 35mila quelle vendute tra inverno ed estate») ina. Ketchup e maionese non saranno più proposti nelle classiche bustine. E, intanto, i pannelli informativi descriveranno il progetto agli sciatori, che saranno invitati a non disperdere in quota alcun tipo di rifiuto, ma a riportarlo a valle per smaltirlo correttamente. L’iniziativa è stata lanciata dopo che uno studio dell’università Statale di Milano e di Milano Bicocca ha rilevato, nel ghiacciaio dei Forni, uno dei più importanti d’Italia, tra i 131 e i 162 milioni di particelle di componentii. Una quantità allarmante, simile a quella che si trova nei ...

