Tennis | Jannik Sinner e la scalata del ranking ATP | dove può arrivare vincendo il

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - il sogno di una finale tra i Next Gen italiani : L’Italia del Tennis sta facendo sognare, questa stagione è stata davvero indimenticabile per il nostro movimento: otto giocatori nella top 100 del ranking ATP, Matteo Berrettini qualificato alle ATP Finals (un azzurro mancava dal Masters di fine stagione da addirittura 41 anni) e capace di giocare la semifinale degli US Open, Fabio Fognini trionfatore del Masters 1000 di Montecarlo (primo italiano a vincere un torneo di quella fascia), ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner : a ridosso della 90^ posizione nel ranking. Le proiezioni al Challenger di Ortisei : Jannik Sinner si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner vola ai quarti di finale - sconfitto Marcora in due set e nuovo best ranking : Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP Challenger di Ortisei. L’azzuro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando in due set (6-3 6-4) il n.183 del mondo Roberto Marcora in 1 ora e 4 minuti di gioco. Una prestazione solida quella del 18enne nativo di San Candido che, sul veloce indoor di casa, ha dato ulteriori conferme sul suo talento. Niente da fare per Marcora, costretto alla resa nel remake della finale ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner scala il ranking ATP. Tutte le proiezioni : E’ iniziata con il piglio giusto la ricorsa alla top-80 di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Ortisei. Sul veloce indoor altotesino l’azzurrino ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, incamerando punti importanti per il proprio ranking ATP. Jannik, infatti, è virtualmente n.92 del mondo e, continuando la sua avventura nel torneo di casa, avrebbe concrete chance per salire ulteriormente in graduatoria. In caso di accesso ai ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale. Miedler ko in due set : Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurrino, impegnato nel secondo turno dell’ATP Challenger di Ortisei, si è imposto con il punteggio di 7-6 (5) 7-5 contro l’austriaco Lucas Miedler. Un match equilibrato quello sul veloce indoor altoatesino, nel corso del quale il 18enne nativo della Provincia di Bolzano ha saputo soffrire e trovare la chiave per portare a casa un successo tutt’altro che scontato (14 ace messi a ...

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2019? Incassi e premi vicini al milione di euro! : Jannik Sinner è letteramente esploso in questa stagione, ad appena 18 anni è riuscito a entrare nella top 100 del ranking ATP (attualmente è #96) dopo aver incominciato l’anno al numero 553 e sabato scorso ha vinto le Next Gen ATP Finals ovvero il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21. L’azzurro ha emozionato all’Allianz Cloud di Milano e sta scaldando il cuore di tutti gli appassionati italiani ...

Tennis - Jannik Sinner e il calendario dei primi due mesi del 2020. Definiti i tornei a cui parteciperà - c’è l’Australian Open : Un campione non solo in campo, ma anche in fatto di programmazione: per Jannik Sinner fioccano ancora di più le wild card dopo il successo alle NextGen ATP Finals, così l’altoatesino può programmare già i primi mesi del 2020, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“. Così alla Rosea l’azzurrino: “Sono felice perché ho vinto tanto in stagione, e anche l’anno prossimo voglio giocare parecchio, diciamo ...

Novak Djokovic su Jannik Sinner : “Lo conoscevo già prima - sarà la stella del futuro del Tennis” : Non solo Matteo Berrettini nella mente del serbo Novak Djokovic al termine dell’incontro che ha inaugurato il torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: il numero due del mondo ha commentato l’esplosione di un altro azzurro, il giovanissimo Jannik Sinner, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport“. Al termine del primo match delle Finals arriva il commento (inevitabile) su quanto fatto da Sinner tra i ...

Tennis - Jannik Sinner ha un futuro luminoso - ma adesso lasciamolo tranquillo : Lo straordinario 2019 di Jannik Sinner si chiuderà col torneo di casa, il Challenger di Ortisei, e sono già noti i suoi impegni per i primi mesi del 2020. Il suo coach Riccardo Piatti ha svelato dove giocherà il suo allievo a gennaio e a febbraio: intanto può entrare direttamente nel tabellone degli Australian Open ma prima dello Slam inaugurale del prossimo anno sta aspettando di ricevere una wild-card per il torneo di Doha, mentre le ha già ...

Il Tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals : Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals di tennis, un torneo a cui partecipano i miglior otto Under-21 del ranking ATP. Sinner è nato a San Candido, in Trentino-Alto Adige, nell’agosto 2001 e

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...