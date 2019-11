Droga e computer rubati all' universita | arrestato studente spacciatore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Sofia Dinolfo Durante le perquisizioni nella casa dello, i carabinieri hanno trovato anche i personalche qualche giorno prima erano statiall'Università degli Studi di Trapani Personaldeall’università,di diverso genere destinata alla vendita ed altra merce di provenienza illecita. È questo quanto rinvenuto ieri a Trapani dai carabinieri nel corso di una perquisizione eseguita in casa di un 40enne trapanese, Leonardo Rubino, che è stato. L’operazione è scaturita a seguito di una serie di attività finalizzate al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della stazione di Erice e della sezione Radiomobile di Trapani, con l’ausilio di una Unità Cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo-Villagrazia. In particolare, la casa di Rubino era tenuta sotto osservazione per ...

Castelvetranews : Droga e computer rubati: i Carabinieri arrestano una persona - BeliceIt : Trapani, droga e computer rubati: i Carabinieri arrestano 1 persona - MarsalaNews : Droga e computer rubati, un arresto a #Trapani #BREAKINGNEWS #CRONACALOCALE - -