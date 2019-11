Contributi volontari pensioni | termini di pagamento | importo e dettagli

Contributi volontari 2019 : come funzionano - finalità - requisiti - versamento : I lavoratori che abbiano cessato o temporaneamente sospeso l’attività possono versare dei Contributi volontari per aggiungere periodi utili al conseguimento della pensione ovvero per incrementarne l’importo (nel caso in cui si siano già perfezionati i requisiti per l’accesso al trattamento). Per poter provvedere al versamento dei Contributi l’interessato deve ottenere un’apposita autorizzazione dall’Inps. Una volta ottenuto il semaforo verde, le ...