Sequestrati 3kg cocaina a membri Clan Pelle e Pizzata | due persone arrestate

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – La Polizia di Stato arresta due calabresi, appartenenti rispettivamente al’ di San Luca e al’ di Bovalino, ed un siciliano. Oltre 3kg disequestrata nel corso dell’operazione. La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma, nel corso di una mirata attivita’ di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella localita’ di Ostia Antica, ha tratto in arresto due calabresi appartenenti al’ di San Luca ed al’ di Bovalino ed un siciliano. Gli investigatori hanno individuato la stanza di una albergo, in localita’ Ostia, nella disponibilita’ dei tre arrestati adibita ad un vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga. Nel corso dell’operazione, dentro la camera di albergo, sono stati rinvenuti piu’ di 3 kg...