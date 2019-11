“L’ho sottovalutata” Nunzia De Girolamo e la malattia | è lei stessa a confessarlo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Dopo essere stata uno dei volti più apprezzati della politica,Deha deciso di cambiare. Opinionista, giornalista e anche ballerina per Milly Carlucci. Donna poliedrica e sempre pronta a nuove sfide,Deha raccontato come è riuscita, attraverso la sua esperienza in tv è riuscita a vincere l’asma. Ad “Ok Salute e Benessere”, qualche mese fa, all’indomani della partecipazione allo show del sabato sera di Milly Carlucci,Deaveva raccontato: «Da quando ho intrapreso quest’ultima esperienza sono rinata. Mi sento bene nel corpo e nello spirito ed è tutto merito della danza, a confermare la bontà dell’aforisma ‘Mens sana in corpore sano’». La 44enne campana ha spiegato che da tempo soffriva di asma: «Sono allergica alla polvere, alle graminacee e a un sacco di altri allergeni e questo mi ha portato a essere asmatica. Da giovanissima, però, ho ...

