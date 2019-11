Lara Comi | spuntano le chat incriminate | Ma mi possono indagare? Ecco come è

"I messaggi degli haters? Inutili. Non può leggerli" - il legale di Lara Comi sugli insulti social : “I messaggi degli odiatori sono inutili perché non li può leggere” essendo Lara Comi agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare all’esterno, “né li leggerebbe comunque”. Lo ha spiegato all’Ansa l’avvocato Gianpiero Biancolella, il difensore dell’ex eurodeputata di FI tra gli arrestati di ieri nell’ambito dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri’.Il ...

I timori di Lara Comi e i goffi tentativi per non farsi scoprire : “Possono indagarmi? Usa Telegram” : Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia finita ieri ai domiciliari per corruzione, truffa aggravata e finanziamento illecito ai partiti, temeva di poter essere indagata. Lo rivelano alcune conversazioni con l'amica avvocato Maria Teresa Bergamaschi, il tramite attraverso cui avrebbe ricevuto consulenze da parte di Afol, a patto di "retrocedere" parte del denaro a chi le forniva tali consulenze. "Mi possono indagare?", chiede all'amica. La ...

Le chat di Lara Comi con l’avvocato : «Ma i pm mi possono indagare?» : L’inchiesta «Mensa dei poveri» sul presunto giro di tangenti in Lombardia. I messaggi sono stati consegnati ai pm dalla legale sua consulente. Una decisione che supererebbe l’immunità di cui l’eurodeputata avrebbe goduto

L’arresto di Lara Comi e la pochezza della politica : Una cosa che si può dire sulL’arresto ai domiciliari di Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, non rieletta lo scorso giugno per il terzo mandato, è che il gip di Milano Raffaella Mascarino, che ha firmato l’ordinanza, essendo un magistrato e non uno psicologo dell’età evolutiva, avrebbe potuto

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Lara Comi agli arresti domiciliari - 15 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 15 novembre 2019: Lara Comi ai domiciliari. Venezia, allerta meteo rossa. Manovra, c'è bonus asili.

Lara Comi “refrattaria al rispetto delle regole” : e dopo i domiciliari sul web partono gli insulti : È stato fissato a lunedì 18 novembre l'interrogatorio di garanzia per Lara Comi, l'ex europarlamentare di Forza Italia che questa mattina è finita ai domiciliari per le accuse di corruzione, truffa e finanziamento illecito ai partiti. Per il giudice la Comi ha mostrato "refrattarietà in merito al rispetto delle regole" e una "non comune esperienza nel far ricorso ai diversi collaudati schemi criminosi". Nelle intercettazioni relative ai presunti ...

Tangenti in Lombardia - arrestata Lara Comi. Gip : esperta a mascherare illeciti : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, fra cui l'ex eurodeputata FI, Lara Comi (andata ai domiciliari), nell'ambito dell'operazione 'Mensa dei poveri'. In carcere Giuseppe Zingale, dg di Afol, ai domiciliari Paolo Orrigoni, ad dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra. Le indagini, dirette dalla procura ...

La rapida carriera politica di Lara Comi : Una carriera politica rapida, iniziata prestissimo, quella di Lara Comi, la ex europarlamentare di Forza Italia finita agli arresti domiciliari nell'ambito di un filone dell'inchiesta 'Mensa dei poveri'. Nata 36 anni fa a Garbagnate Milanese, laureata in economia, Comi inizia a fare politica giovanissima e già nel 2002 diventa portavoce di Forza Italia a Saronno. Sei anni dopo viene candidata dal Popolo delle Libertà (in cui Forza ...

Lara Comi - Peter Gomez a Tagadà : "Secondo il gip aveva una spiccata capacità criminale" : Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, commenta l'arresto dell'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi: "Caianiello era il ras di Forza Italia nella provincia di Varese ed era il padrino di Lara Comi. E' stato arrestato e ha parlato e se dimostrate le cose che ha rivelato sul

Lara Comi arrestata - Gioacchino Caianiello ai pm : "Assunto a mia insaputa" : Finisce agli arresti domiciliari per un giro di tangenti Lara Comi, ex europarlamentare di Forza Italia. Il tutto nell'ambito dell'inchiesta Mensa dei poveri, su un giro di tangenti che vede al centro Gioacchino Caianiello, ex Forza Italia nel varesotto, arrestato lo scorso maggio dalla procura di M

"Zingale vorrà il regalo di Natale"Lara Comi arrestata - leggi le carte : La Guardia di Finanza ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere) Segui su affaritaliani.it

Tangenti - arrestata l’ex eurodeputata Lara Comi : L’esponente di Forza Italia è accusata di finanziamento illecito, corruzione e truffa aggravata proprio ai danni del Parlamento europeo

Lara Comi arrestata per tangenti. L'intercettazione dell'ex eurodeputata FI : «Dirò che non ho preso 17 mila euro» : arrestata Lara Comi. L'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

