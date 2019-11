I Paesi Bassi abbasseranno il limite di velocità in autostrada per ridurre l’inquinamento

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti delle categorie giovanili. Paesi Bassi in pole per tre maglie su quattro - tra gli junior uomini spicca Nys Jr. : quattro le gare delle categorie giovanili che si terranno domenica 10 novembre ai Campionati Europei di Ciclocross. Donne e uomini U23, uomini junior e la new entry donne junior. Quest’ultima è una novità totale, dato che mai prima d’ora c’era stata una rassegna continentale dedicata alle U19. Tuttavia, il nome della favorita, la quale batte bandiera neerlandese, è ben chiaro a tutti: Shirin Van Anrooij. Se vi sembra di averlo ...

L’indagine sui tulipani che non sbocciano - nei Paesi Bassi : Nei mercati di fiori più famosi tra i turisti, i bulbi vengono venduti anche fuori stagione e rovinati: qualcuno parla di «milioni di truffati»

Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto che un gruppo di 6 persone viveva da anni in una cantina «in attesa della fine del mondo» : Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto un gruppo di sei persone – un uomo e i suoi cinque figli, ragazzi e giovani adulti – che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria «in attesa della fine del

L’Olanda cambia nome : si potrà chiamare solo Paesi Bassi : Il governo olandese ha stabilito che negli atti e documenti ufficiali si potrà scrivere esclusivamente Paesi Bassi e non più Olanda, che in realtà è il nome di sole due due delle dodici regioni. Con questa decisione il governo vuole dare un segnale ai suoi cittadini, quello che sarà più attento a tutte le aree del paese e non solo a quelle più ricche.Continua a leggere

Dalla vegetazione rosso brillante alla complessa rete di canali : i Paesi Bassi visti dallo Spazio [FOTO] : I Paesi Bassi sono mostrati in questa immagine a falsi colori acquisita Dalla missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus. L’immagine è stata elaborata con una modalità che include il canale dell’infrarosso vicino, che fa apparire la vegetazione di un colore rosso brillante. Amsterdam, la capitale, è visibile verso la parte superiore dell’immagine, sul bordo del lago IJmeer. La complessa rete di canali della città è ...

Ciclismo - Mondiali donne elite 2019 : Van der Breggen regala l’oro ai Paesi Bassi. Terzo successo orange in fila - i numeri di un dominio senza precedenti : Salgono a tre gli ori consecutivi dei Paesi Bassi nella prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada riservati alle donne elite. Questo poiché oggi, nello Yorkshire, Annemiek Van Vleuten ha saputo imporsi davanti alla connazionale Anna Van der Breggen, a sua volta iridata nel 2018 a Innsbruck, con un attacco solitario a 100 km dal traguardo. Il filone, ricordiamo, era iniziato a Bergen con Chantal Blaak. In passato solo ...

Perché Disney+ ha deciso di debuttare anche nei Paesi Bassi : Il prossimo 12 novembre debutterà negli Stati Uniti l’attesa piattaforma di streaming Disney+ e nella stessa data il servizio partirà ufficialmente anche nei Paesi Bassi. In realtà lo streaming è già disponibile in questo paese già dallo scorso 12 settembre, in versione beta testing e senza i titoli inediti che caratterizzeranno il catalogo ufficiale dal giorno della partenza. La nazione di Amsterdam è così il primo paese in assoluto al ...

Palermo : sindaco incontra ambasciatore Paesi Bassi : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Incontro istituzionale a Palazzo delle Aquile, a Palermo, dove il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Culture Adham Darawsha hanno incontrato l’ambasciatore dei Paesi Bassi Jozef Andreas Flamand. “Si rafforza sempre più – ha detto Orlando – il rapporto di amicizia e collaborazione con l’Olanda, sviluppatosi con la visita dei reali nel 2017 e con diverse ...

Palermo : sindaco incontra ambasciatore Paesi Bassi : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Incontro istituzionale a Palazzo delle Aquile, a Palermo, dove il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alle Culture Adham Darawsha hanno incontrato l’ambasciatore dei Paesi Bassi Jozef Andreas Flamand. "Si rafforza sempre più - ha detto Orlando - il rapporto di amiciz