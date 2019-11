F 1 | GP Brasile - Inizio col botto per la Red Bull

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) Alexander Albon ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota thailandese della Redè stato anche autore dell'incidente sul finale, tradito dalla pista umida, che ha causato il regime di bandiera rossa in cui si è chiusa la sessione. Alle spalle di Albon troviamo Bottas e le due Ferrari di Vettel e Leclerc.Sessione bagnata. La pioggia battente ha costretto team e piloti a poca attività in pista, che si è limitata principalmente a qualche giro di installazione e poco più. Solo dopo i primi 40 minuti si è cominciato a girare con gomme intermedie ed è in quel frangente che sono stati registrati i tempi che hanno poi dato vita alla classifica, di poco conto per trarre conclusioni in vista del weekend. A cinque minuti dalla fine sembravano esserci le condizioni per montare le slick, ...

