Ascolti tv 14 novembre | vittoria per Rai 1 | bene Carrà | Adrian è un ‘ni’ | dati

Ascolti TV | Giovedì 14 novembre 2019. Un Passo dal Cielo chiude con il 22.3% - A Raccontare Comincia Tu con l’8.2%. Solo il 13.7%-8.7% per Adrian : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 ...

Ascolti tv mercoledì 13 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Prodigi - La musica è vita ha registrato 2.950.000 telespettatori, share 15,3%. Su Rai 2 La serie Volevo fare la rockstar, seconda puntata, ha registrato 1.572.000 telespettatori, share 7,1%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato 2.179.000 telespettatori, share 10,6%. Su Canale 5 Il serie Oltre la soglia ha registrato un netto di 1.840.000 telespettatori, share 9,2%. Su Italia 1 Il film Sherlock Holmes - ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 novembre 2019. Vince Prodigi (15.3%) - Oltre la Soglia sprofonda al 9.2%. Chi l’ha Visto 10.6% - Volevo Fare la Rockstar 7.1% : Oltre la Soglia - Gabriella Pession e Giorgio Marchesi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.403.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 12 novembre - Enrico Piaggio vola a 5.6 milioni : Con 5.690.000 telespettatori e uno share del 23,87% il film tv ‘Enrico Piaggio, un sogno italiano’ fa il pieno di Ascolti e consegna a Rai1 il prime time di martedì 12 novembre. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai2 con ‘Il Collegio‘ che è stato visto da 2.584.000 telespettatori (share dell’11,05%). Testa a testa poi tra Canale 5 e Italia1. La rete ammiraglia di Mediaset ha ottenuto con il film ...

Ascolti tv martedì 12 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Enrico Piaggio, un sogno italiano ha registrato 5.690.000 telespettatori, share 23,9%. Su Rai 2 Il Collegio, quarta puntata, ha registrato 2.584.000 telespettatori, share 11,06%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 890.000 telespettatori, share 4%. Su Canale 5 Il film Caccia al tesoro ha registrato un netto di 1.913.000 telespettatori, share 8,1%. Su Italia 1 Le Iene Show, quinta puntata, ha ...