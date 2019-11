Alluce valgo | perché compare e come si combatte

Fonte : dilei

(Di venerdì 15 novembre 2019) Maledette “cipolle”. Oltre a rovinare l’estetica del piede, provocano dolori che fanno davvero piangere quando lo sfregamento con le scarpe produce un’infiammazione capace di far gonfiare la parte vicina alla base dell’. Purtroppo sono davvero in tanti a fare i conti con questa situazione, chiamata tecnicamente. Fa soffrire soprattutto le donne, tanto che il rapporto tra i sessi è di almeno dieci a uno a favore delle quote rosa, anche per l’azione nel tempo delle calzature con un tacco molto alto. A rischio si è soprattutto tra i quaranta e i sessant’anni, quando cominciano a comparire le alterazioni della meccanica del piede. I casi tendono ad essere più frequenti nella stessa famiglia,esiste anche un ruolo della genetica nel determinare la situazione.l’Sia chiaro: non si nasce con l’. Ma può esistere una ...

