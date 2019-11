Tumori | attenzione ad aglio | zenzero | arance e pompelmo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) In presenza di un tumore, prendere integratori a base di erbe potrebbe essere pericoloso, ed è dunque necessario riferirlo al proprio medico. Alcuni ingredienti presenti negli integratori, infatti, come, ginkgo o, potrebbe bloccare l’azione della terapia anti-cancro. A spiegarlo è Maria Joao Cardoso, chirurgo del seno del Champalimaud Cancer Centre di Lisbon, parlando all’Advanced Breast Cancer Fifth International Consensus Conference, come segnala la Bbc. “I medici devono essere piu’ attivi nel chiedere ai pazienti se stanno prendendo altre cose mentre sono in trattamento per un tumore“, evidenzia. E’ importante che si faccia questo controllo soprattutto prima di prendere terapie complementari per un tumore che si è diffuso alla pelle. Cosa che avviene in un caso su 5 deial seno, meno per gli altri. Il pericolo è che molti di ...

