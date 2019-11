Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 14 novembre 2019)sue susullo scempio ambientale sul lido dei

quotidianodirg : Stefania Campo interviene su Macconi e impianto biometano Modica - ceci_stefania : RT @MPSkino: Il pericolo 'DEEP FAKE' è pienamente dimostrato da questo video ?? Guardatelo. Condividetelo 'Se non vedo, non credo' Ecco, q… - danielledevonne : Per un attimo ho sperato di vedere Enrica in quel campo da tennis... Enrica, Paola, Stefania... lei insomma! ?? #EnricoPiaggio -