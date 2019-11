Skeleton | annunciata la squadra britannica per la Coppa del Mondo Torna in gara Dominic

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) È statalaper ladeldi, che prenderà il via il prossimo 8 dicembre in quel di Lake Placid (Stati Uniti). Assente, ormai ritirata, Lizzy Yarnold, che ha esaltato il Regno Unito nelle ultime stagioni. C’è però un ritorno importante. Dopo un anno di stop, dedicato a completare un dottorato in ingegneria meccanica presso l’Università di Bath,Parsons, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi Invernali di PyeongChangin pista. Occhio ovviamente anche a Laura Deas, terza ai Giochi di due anni fa. Le parole di Natalie Dunman, direttore del team britannico: “Siamo entusiasti di ciò che possiamo ottenere nelladelin questa stagione. Riavere Dom è una spinta evidente dato che ora è uno dei più esperti al. Sa cosa serve per andarsi a prendere le medaglie ed è determinato are in quelle ...