Ex Ilva : Furlan - ‘spegnimento impianti sarebbe sciagura - non ci rassegniamo’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Se ArcelorMittal spegnerà davvero gli impianti nelle prossime settimane sarà una sciagura per Taranto, per gli altri stabilimenti, per tutto il paese”. Lo sottolinea in una nota il leader Cisl, Annamaria Furlan.“Non possiamo arrenderci a questa eventualità disastrosa del disimpegno totale dell’azienda. Non ci rassegniamo allo smantellamento di una azienda così importante per ...

Ex Ilva : Furlan - ‘positivi emendamenti Iv per ripristino scudo penale’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Sono un fatto indubbiamente positivo gli emendamenti al decreto fiscale presentati oggi da Italia Viva, uno valido per il caso di specie dello stabilimento di Taranto ed uno in via generale per le imprese impegnate nell’ambito del processo produttivo in un’opera di bonifica ambientale. L’unica alternativa rimane l’emanazione di un decreto legge d’urgenza del Governo che ...

Ex Ilva : Furlan - ‘piano B non c’è - obbligare Mittal a riaprire trattativa’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il Governo faccia un decreto sullo scudo penale per non dare alcun alibi ad ArcelorMittal. Il piano b non c’è, c’è obbligare l’azienda a riaprire la trattativa per rispettare l’accordo fatto con l’allora governo e con Cgil, Cisl e Uil”. Così il leader della Cisl, Annamaria Furlan al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sull’ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: ...