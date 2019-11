Infinito Nadal | rimonta show su Medvedev

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) Irriducibile: sotto 1-5 nel terzo set, con Daniilin pieno controllo del match, il n.1 al mondo prima salva un match-point e poi, al termine di un'entusiasmante, batte il giovane russo. Una vittoria emozionante che rilancia le ambizioni alle ATP Finals del maiorchino, utile anche per la difesa del suo primato nella classifica mondiale. "La verita' e' che sono stato super-fortunato - ha minimizzatoal termine del match -. Mi dispiace per Daniil perche' e' una sconfitta pesante. Stava giocando molto meglio di me nel terzo set. Ma evidentemente era il mio giorno, sono cose che capitano una volta su mille". Quando c'e' di mezzo, cosi' ostile alla sconfitta, forse un po' piu' spesso. Perso il primo set al tie-break, lo spagnolo si impone con autorevolezza nella seconda frazione, ma va subito sotto di due break nel set decisivo.Il match sembra ormai ...

