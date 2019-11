HIV | i pazienti sieropositivi in terapia antiretrovirale non trasmettono il virus

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Tra scienza, cronaca e futuro per capire come cambia nella pratica l’approccio all’HIV: si è tenuta ieri a Roma, presso l’Auditorium della sede del Ministero della Salute di Via Ribotta, la Consensus Conference su U=U. I RISULTATI DEGLI STUDI PARTNER: U=U – I risultati degli studi PARTNER-1 e PARTNER-2, presentati al congresso mondiale di Amsterdam AIDS del 2018, hanno dimostrato in maniera inequivocabile che l’HIV non viene trasmesso all’interno di coppie in cui un partner è HIV positivo e uno HIV negativo se la viremia del partner HIV positivo non è più determinabile nel sangue, grazie alla corretta assunzione di una efficace. “Si tratta di un’evidenza rivoluzionaria, poiché permette alle coppie di avere rapporti sessuali senza utilizzare il preservativo e alle persone HIV positive di alleggerire il peso sociale dell’infezione – sottolinea la ...

