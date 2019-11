Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 13 novembre 2019). Così appaiono iper ildell’ex, dopo il blocco dei rifornimenti al porto e di quelli via terra . A regime, in queidovrebbero esserci montagne dima ora appaiono praticamente svuotati. E senzagli altiforni rischiano, lentamente, lo spegnimento. I sindacati lanciano l’allarme: siamo vicini, un mese al massimo. (LE TAPPE DEL CASO- I NUMERI DELLA CRISI - I POSSIBILI SCENARI - L'IPOTESI DELL'INTERVENTO DELLO STATO)La copertura è costata 300 milioni Ledi questo articolo mostrano idove viene accumulato il, materia prima che viene trasformata in ghisa prima e coils d’acciaio poi. Sono grandi quanto trenta campi di calcio e fino allo scorso anno erano scoperti. La loro copertura, che evita che le polveri arrivino nelle case del quartiere Tamburi, è stata la ...

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Ex Ilva, vuoti i parchi deposito per il minerale. FOTO - SkyTG24 : Ex Ilva, vuoti i parchi deposito per il minerale. FOTO - ocagiulietta : RT @AMorzenti: Solo a me i discorsi di Giuseppe Conte sembrano sempre vuoti di contenuto, solo e sempre attenti a contenere aggettivi e sos… -