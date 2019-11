Elodie spettacolare | ma è il cambio look ad attirare attenzione | “Stai meglio così”

Tacchi in mano e piedi sempre per terra! Una spettacolare Elodie in tubino fasciato argento : Il festival itinerante targato Radionorba condotto dal direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ha sfiorato l’11% di share commerciale e ha ottenuto il 15.30% di share sul target giovani 15-34 anni. A esibirsi sul palco con i suoi pezzi più famosi è stata Elodie Di Patrizi. La ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi” ha incantato tutti con la sua sensualità e il suo fisico da sballo, tanto che anche i presentatori le hanno ...