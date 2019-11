Cybersicurezza | via libera definitivo dalla Camera Golden power e reti | cosa prevede

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Viadell’Aula dellaal decreto legge in materia di. Il testo è stato approvato a Montecitorio con i voti della sola maggioranza: tutta l’opposizione si è astenuta. “Un testo importante, perché rappresenta finalmente una risposta di carattere strutturale a un fenomeno già molto diffuso e che sarà sempre più rilevante negli anni a venire”, dice in una nota Emanuele Scagliusi, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti allae relatore del provvedimento. “Secondo i massimi esperti di cyber security – aggiunge – l’era della guerra cibernetica è già cominciata. Viviamo in un mondo sempre più dipendente dai dati: il decreto sulla sicurezza cibernetica, consente al nostro Paese di difendere le infrastrutture di rete e i dati che vi transitano, tutelando al contempo i cittadini e la sicurezza ...

