Aggrediscono arbitro | il giudice sportivo squalifica l’intera squadra! DETTAGLI

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Non succede solo in Italia. Anche in altri paesi europei, purtroppo, accadono episodi sconcertanti relativi ad aggressioni ai direttori di gara. In quest’ultimo caso, il fatto è successo in Germania. Come riportato da Gazzetta.it, in Kreisliga C (la nostra Promozione), è andato in scena qualcosa che difficilmente si vede in un campo da calcio e nei successivi provvedimenti del: è stata praticamenteta una squadra per intero! Si tratta dell’Altenessen. I fatti. Lo scorso 13 ottobre, al termine della partita tra l’Altenessen e il Barisspor (finita 1-3), il direttore di gara è stato aggredito, perdendo un dente e lamentando forti dolori al ginocchio. Ilha così deciso dire dodici calciatori per un anno e ben tre (che erano addirittura entrati negli spogliatoi) per due anni.L'articolo, il ...

