NAPOLI | INFORTUNIO MILIK Portavoce Polonia ' sminuisce' | 2 3 giorni e sarà in campo'

Infortunio Milik - nuovi fastidi per il polacco : a rischio per NAPOLI-Genoa : Infortunio Milik – Come se non bastasse il momento attuale, non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria per quanto concerne il Napoli. Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’ nella sua edizione online, infatti, è a rischio – per la sfida di questa sera contro il Genoa – la presenza dell’attaccante Milik. “Piove sul bagnato in casa Napoli – si legge – Perché Milik va verso il ...

Infortunio Allan - l’esito degli accertamenti : le ultime in casa NAPOLI : Infortunio Allan – Il Napoli è reduce dallo scoppiettante pareggio in campionato contro l’Atalanta, non sono mancate le polemiche per un calcio di rigore non fischiato su Llorente. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’Infortunio del centrocampista Allan, nelle ultime ore il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti, ecco il report dell’allenamento. Gli azzurri preparano il match contro la Roma ...

NAPOLI - Allan sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio : il report medico : Il centrocampista azzurro ha lasciato il campo dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta, per via di un duro colpo al ginocchio destro Notizie non proprio positive per quanto riguarda Allan, il brasiliano ieri infatti ha riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta. Il giocatore del Napoli si è sottoposto oggi ed esami ...

Diretta/ NAPOLI Atalanta - risultato 0-0 - video streaming tv : Infortunio per Allan! : Diretta Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Infortunio Allan - si ferma il centrocampista del NAPOLI : problema al ginocchio : Infortunio Allan – Si sta giocando Napoli-Atalanta. Azzurri in vantaggio grazie al gol di Maksimovic. Brutta notizia per Ancelotti l’Infortunio di Allan. Il centrocampista ha lasciato il posto a Zielinski al minuto 11. Dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi di un problema al ginocchio. Sarebbe una brutta perdita per la mediana partenopea, nei prossimi giorni gli esami. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Infortunio Malcuit - mazzata NAPOLI : lesionati legamento crociato e menisco : Brutte notizie per Kevin Malcuit, terzino francese che ieri aveva lasciato anzitempo il match con la Spal a causa di un brutto Infortunio al ginocchio. Dopo i primi accertamenti, ecco il comunicato...

Notizie NAPOLI - infortunio Malcuit : si teme la rottura del crociato : Notizie Napoli, infortunio Malcuit: si teme la rottura del crociato Notizie Napoli infortunio Malcuit| Kevin Malcuit è uscito per infortunio durante il match tra SPAL e Napoli, il terzino francese è parso subito dolorante al momento della sostituzione. Il club partenopeo ha annunciato che si è trattato di un trauma distorsivo al ginocchio destro, oggi sono previsti ulteriori esami a Villa Stuart per delineare la gravità ...

NAPOLI - infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit : il comunicato della società : infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit nel primo tempo di Spal-Napoli: il terzino francese ha riportato un forte trauma distorsivo Nel corso del secondo tempo di Spal-Napoli, Kevin Malcuit ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiedere il cambio. Nel post gara il Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni del terzino francese attraverso un comunicato ufficiale: “Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio ...

Infortunio Lozano - il messicano out per NAPOLI-Verona : Infortunio Lozano, il messicano out per Napoli-Verona Infortunio Lozano| Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Hirving Lozano rientrerà nel pomeriggio di oggi a Castel Volturno, dovrà verrà visitato dal medico sociale, Raffaele Canonico. L’attaccante, in ogni modo, non dovrebbe essere disponibile, sabato, per l’anticipo di campionato contro il Verona in programma al San Paolo. E’ molto più probabile che possa ...

NAPOLI - tegola-Lozano : infortunio alla caviglia - ecco i tempi di recupero : Brutte notizie dalla sosta per le Nazionali anche per il Napoli. L'esterno messicano Hirving Lozano, nel match di CONCACAF Nations League vinto per 3-1 contro Panama, è uscito dal campo al 66' a causa di un intervento duro alla caviglia destra da parte del panamense Abdiel Ayala. Leggi anche: Napol

Infortunio Lozano - ansia NAPOLI/ Brutto colpo alla caviglia : Chucky esce in barella : Hirving Lozano, Infortunio in Messico-Panama: esce in barella dopo Brutto colpo alla caviglia. ansia Napoli, le scelte di Ancelotti per il Verona

Infortunio Lozano - botta alla caviglia : apprensione in casa NAPOLI : Infortunio Lozano – Un altro stop, per un calciatore di Serie A, arrivato con la propria Nazionale. Si tratta questa volta di Hirving Lozano, attaccante del Napoli che si va ad unire ai vari Zapata, Sanchez, Chiesa e compagnia. Nazionale, quanto mi costi! L’aria di casa non fa bene, troppi infortuni e tanta rabbia L’attaccante messicano è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al 65′ di Messico-Panama. Un ...

NAPOLI - infortunio per Hirving Lozano con la Nazionale : esce in barella dopo una brutta entrata sulla caviglia : Hirving Lozano infortunato durane la sfida fra Messico e Panama: l’esterno del Napoli esce dolorante a causa di un problema alla caviglia Non proprio un’amichevole quella fra Messico e Panama, o almeno non per Hirving Lozano. L’esterno messicano è stato ripetutamente steso dai giocatori avversari che, per tutto l’arco della gara, gli hanno riservato un trattamento davvero particolare a suon di falli e brutte entrate. L’ultima potrebbe ...

Atalanta - infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il NAPOLI : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...