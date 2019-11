Metro Spagna a Roma | riapre la fermata dopo la chiusura per fumo dai freni di un treno

Fumo dai freni di una vettura trainata : chiusa la stazione Metro Spagna a Roma - passeggeri allontanati : Scatta l’allarme anti incendio e chiude la stazione metro Spagna , nel centro di Roma . Al momento il personale sta facendo allontanare i passeggeri dalla stazione centrale anche se i vigili del fuoco né l’azienda municipalizzata segnalano la presenza di roghi.“Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c’è stato molto Fumo ...

Disagi Metro A : chiusa stazione Spagna per guasto tecnico : Roma – “metro A: chiusa stazione Spagna (guasto tecnico), i treni transitano senza fermare”. Lo fa sapere Atac su twitter. In mattinata anche la fermata Cornelia, sempre sulla linea A della metro, era stata chiusa, causando lo stop tra Battistini e Ottaviano e il ricorso ai bus sostitutivi. L'articolo Disagi metro A: chiusa stazione Spagna per guasto tecnico proviene da RomaDailyNews.