LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | 0-1 break degli

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è ilolandesi, splendida risposta di Pel sui piedi die dunque 1-0 per gli orange. Si gioca senza i vantaggi. 40-40 Spara out il suo schiaffo di rovescio, non trovando la giusta coordinazione sotto rete. 40-30 Altra prima solida di Jannik e out la risposta di. 30-30 Bella giocata a rete di Pel sul tentativo di passante di. 30-15 Splendido Ace centrale di Jannik! 15-15 Non si intendono quie rischiano di scontrarsi. Punto per gli olandesi. 15-0 Ottima prima al centro di Jannik. 20.45:al servizio 20.45: Sarannoa servire per primi. 20.44: I giocatori stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20.42: Interessante sarà verificare comesaprà comportarsi nel doppio, visto che fino ad ora lo abbiamo sempre visto esibirsi in singolare ad un certo ...

