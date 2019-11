Incontro tra Ama e Ordine Medici | collaborazione proficua

Mattino 5 : Riccardo Signoretti svela un Incontro notturno tra Al Bano e Loredana Lecciso : Il "triangolo" formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power continua a catturare l'attenzione del mondo del gossip, tanto che nel salotto di Mattino 5 Riccardo Signoretti ha lanciato in diretta una news che vede coinvolti il cantante pugliese e la sua ex compagna leccese. Durante la puntata del 12 novembre del programma condotto da Federica Panicucci si parlava di litigi avvenuti sui social, tra questi era inevitabile non parlare ...

Ilva - fermo il tavolo con Arcelor - Conte cerca un'altra cordata. Salta l'Incontro - Gualtieri apre a Cdp : «Il signor Mittal non ha mandato segnali, non sono previsti vertici nelle prossime ore. Speriamo mercoledì...». Giuseppe Conte, un po? come un amante non corrisposto, attende...

Come è andato l'Incontro tra Conte e Merkel : "Il mio approccio critico ma comunque costruttivo con l'Europa è oggi più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche che attualmente sostengono in Italia la maggioranza di Governo. Questa maggiore omogeneità mi agevola molto in Europa per dialogare con gli altri Stati e gli altri Governi". Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà questa chiave di lettura politica ad Angela Merkel per spiegare i mutati rapporti tra Ue e Italia con ...

Ama : nessun Incontro tra Zaghis e Uil Trasporti : Roma – “L’Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis, il giorno 8 novembre non ha partecipato ad alcun incontro ufficiale con Alessandro Bonfigli e Giancarlo Serafini, rispettivamente coordinatore e commissario straordinario della UilTrasporti Lazio”. Cosi’ in una nota l’Ama, in riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa. “Questa precisazione si rende necessaria a ...

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'Incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Ex Ilva - verso Incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

Ex?Ilva : trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo Incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

Nuovo Incontro lunedì tra ArcelorMittal e Conte : Fonti industriali, che hanno partecipato all'incontro di venerdì sera in Prefettura a Taranto col presidente del Consiglio Giuseppe Conte, confermano ad AGI l'incontro che il premier avrà lunedì prossimo a Roma con i Mittal, a capo dell'omonima multinazionale dell'acciaio che controlla l'ex Ilva di Taranto, Genova, Novi Ligure e altri siti italiani. "Sì, ci ha detto del Nuovo incontro di lunedì e peraltro la richiesta di ...

Ex Ilva - l’Incontro tra Conte e i lavoratori all'interno dell'azienda. FOTO : Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato un gruppo di cittadini che invocano la chiusura del Siderurgico e il reimpiego degli operai nelle bonifiche, ha partecipato al consiglio di fabbrica dello stabilimento. "Tornerò di nuovo”, ha promesso

Segre - Incontro tra la senatrice e Salvini con la figlia a Milano : Si è svolto oggi a Milano l'incontro tra Liliana Segre, memoria storica della Shoah, e Matteo Salvini. Ne ha dato notizia la Tgr della Lombardia. Il leader della Lega ha incontrato la...

