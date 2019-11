Che succede a Taylor Mega | Barbara d’Urso in collegamento | ‘Cosa stai biascicando?’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 12 novembre 2019) Il 31 ottobreha festeggiato 26 anni, con una festa sfarzosa il ‘Pink Party’ le cui immagini sono state trasmesse durante Live – Non è la d’Urso in onda lunedì 11 novembre. Da qui lo spunto per parlare di figli di papà, ricchi e soldi guadagnati e spesi. In studio c’è Camilla Lucchi, ereditiera, mentre inda Sharm El Sheikh c’è. Da subito iniziano i problemi col, l’audio aarriva in ritardo e poi non arriva proprio più, ma anche quando funziona ci sono problemi nella comunicazione perchépare non proprio chiara nell’esprimersi.sul calendario di For Men 2020: ‘Non sono nata ricca’inizialmente tenta di difendere il suo stile di vita e il suo compleanno lussuoso sottolineando la differenza tra lei e Camilla Lucchi, tra chi i soldi se li ...

