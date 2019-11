Tumore del colon-retto | tanti comportamenti errati aumentano il rischio | come

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ildelrisulta il terzo più diffuso al mondo, il secondo per numero di decessi e registra un trend in crescita anche tra la popolazione con meno di 50 anni. Oltre ad uno stile di vita sano, lo screening risulta un’arma fondamentale per la prevenzione di questo tipo di. Nel nostro Paese soltanto il 41% dei cittadini effettua il test per la ricerca del sangue occulto fecale per la diagnosi precoce del cancro del. La dottoressa Renata Gili ha dedicato un interessante approfondimento sul tema, pubblicato su Medical Facts, il magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, con la direzione scientifica di Roberto Burioni. Il cancro del(la parte finale del nostro intestino), spiega l’esperta, “è davvero molto frequente: sia fra gli uomini che fra le donne, in Italia, si trova al secondo posto della ...

