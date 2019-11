Si imbatte in un animale ferito | pensa sia un cane e lo porta dal veterinario | invece era

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una donna messicana, Andrea Athie, un giorno per strada ha visto une,ndo si trattasse di unperché dall’aspetto quello sembrava, lo ha caricato in macchina e lo hato dalper farlo curare. Questa storia si è svolta a Ciudad Victoria in Messico. Appena è arrivata nella clinica veterinaria più vicina, il medico le ha detto che non si trattava di unbensì di un coyote. La donna, sulle prime si è spaventata tanto perchè il coyote è unmolto aggressivo, ma poi è rimasta sorpresa di quanto fosse stato tranquillo per tutto il tragitto in macchina. La donna, pur capendo il rischio che aveva corso, è stato ben contenta del gesto fatto. Dopo averlo curato il coyote è stato rimesso in libertà. E’ stata la stessa donna, insieme al fratello, a rendere pubblica questo storia sui social. La donna, Andrea alla luce di come ...