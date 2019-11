Fonte : quattroruote

(Di lunedì 11 novembre 2019) Lahail Pdi, flagship store dedicato a tutti i prodotti della gamma del marchio: si tratta della quinta struttura aperta dopo quelle di Los Angeles, Monaco di Baviera, Monte Carlo e Dubai.Non solo pneumatici. I Pnon si limitano alla vendita di prodotti e accessori: offrono anche una serie di servizi dedicati al mondo delle auto e delle moto, come il car valet, l'auto di cortesia e il track expert (un consulente specializzato in assetti). Lo store diè il frutto della collaborazione con limpresa familiare Mag Wheel Tyre: la città è stata scelta dallaper la forte presenza italiana (ci vive il 36% dei connazionali presenti in Australia) e l'importante presenza di supercar. Proprio nello stato di Victoria, di cuiè la capitale, la crescita annuale del segmento è pari all'8%. Non è un caso, quindi, che levento ...

dinoadduci : Pirelli - Inaugurato il P Zero World di Melbourne -