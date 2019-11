Spagna | socialisti primi ma senza maggioranza Exploit dell' ultradestra

Spagna : socialisti 120 seggi - destra 52 : 01.54 I risultati definitivi delle elezioni generali spagnole confermano lo stallo: i socialisti, primi con il 28% e 120seggi, 3 in meno degli attuali, lontani dai 176 richiesti per la maggioranza. Vola l'estrema destra di Vox: raccoglie il 15,1% dei voti e ottiene 52 seggi. Guadagnano seggi anche i Popolari che con il 20,8% delle preferenze arrivano a 87. Male le formazioni Podemos che perde 8 seggi passando dagli attuali 43 a 35 e ...

