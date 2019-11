Evo Morales si è dimesso

Bolivia - Evo Morales annuncia nuove elezioni ma lascia in sospeso la sua ricandidatura : “Se mi si chiede di andare a casa è golpe” : “Rivolgo un invito al rispetto della vita, al rispetto della proprietà privata, al rispetto delle autorità e di tutti i settori della società. Tutto quello che abbiamo in Bolivia è patrimonio del popolo Boliviano e non bisogna attaccarlo per fare dei danni”. Usando queste parole, il presidente Boliviano Evo Morales convoca nuove elezioni, in risposta alle proteste che hanno coinvolto il Paese in seguito al voto per le Presidenziali ...

Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che ci saranno nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

Il presidente boliviano Evo Morales ha deciso di indire nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

L’assalto contro una sindaca boliviana del partito di Evo Morales : Cosparsa di vernice e costretta a tagliare i capelli e camminare scalza: è successo a Vinto, nell'ambito delle proteste contro il risultato delle ultime elezioni

Bolivia - paura per il presidente Evo Morales : elicottero costretto ad atterraggio di emergenza : paura oggi per il presidente della Bolivia Evo Morales quando l'elicottero su cui viaggiava ha dovuto effettuare un improvviso atterraggio di emergenza a causa di un guasto al velivolo. Il presidente si era appena imbarcato sull'elicottero presidenziale fatto atterrare appositamente in un campo sportivo della zona ma durante la ripartenza qualcosa è andato storto.Continua a leggere

Evo Morales e il voto in Bolivia : Evo Morales, il presidente Boliviano uscente, ha vinto le elezioni presidenziali che si sono tenute il 20 ottobre. E’ stato quindi rieletto per il suo quarto mandato. Il risultato, arrivato in seguito a un processo elettorale ritenuto dalle opposizioni poco trasparente, ha innescato varie proteste i

Bolivia - Evo Morales rieletto presidente per la quarta volta : Evo Morales è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente della Bolivia secondo quanto conferma il Tribunale elettorale: il leader socialista ha superato Carlos Mesa, l’avversario (di centrodestra) che aveva più chance, con il 47,08% dei voti, staccandolo di oltre 10 punti percentuali (36,51%), soglia necessaria per la vittoria al primo turno. Le accuse di brogli a MoralesMorales è alla guida del suo paese dal ...

Evo Morales è stato rieletto presidente in Bolivia : Ha evitato di pochissimo il secondo turno, ma le opposizioni lo accusano di brogli e la comunità internazionale ha chiesto che si tenga comunque il ballottaggio

Bolivia - Evo Morales contro le rivolte dopo la sua rielezione : “Colpo di Stato”. E dichiara lo stato d’emergenza : “È in corso un colpo di stato“. Il presidente della Bolivia, Evo Morales, attacca in conferenza stampa i manifestanti scesi in piazza contro la sua rielezione macchiata, a loro dire, da brogli elettorali e dichiara lo stato d’emergenza: “Denunciamo di fronte al popolo Boliviano e al mondo che è in corso un colpo di stato – ha detto – La destra, con l’appoggio internazionale, ha preparato un golpe. Voglio ...

Bolivia - Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta : scontri tra polizia e manifestanti : Ancora proteste in Bolivia dopo l’annuncio da parte del Tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell’attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Martedì notte, nuove tensioni si sono registrate tra la polizia e i manifestanti. Gli agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati con i sostenitori di Mesa. L'articolo Bolivia, Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta: scontri tra polizia e ...

Bolivia - Evo Morales rischia il ballottaggio dopo 14 anni al potere : Per la prima volta dopo quattro elezioni, il presidente della Bolivia, Evo Morales, sarà costretto al ballottaggio. Nessun candidato ha raggiunto una maggioranza assoluta e una rielezione di Morales è minacciata dal risultato dell'ex presidente del Paese, Carlos Mesa. Per l'opposizione una rielezione significherebbe incoronare Morales come dittatore, mentre le popolazioni indigene lo accusano di aver sacrificato la terra per aumentare la ...