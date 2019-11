Cazzullo | democrazie senza leader? No | senza un sistema che li elegga

Fonte : romadailynews

(Di domenica 10 novembre 2019)? No,unche li– Oggi si vota in Spagna a sei mesi dalle ultime elezioni per il parlamento. A Madrid non si riesce, ormai da anni, a mettere insieme una maggioranza per poter governare. Sul Corriere della sera, Aldo, partendo dalla crisi spagnola, fa un’analisi spietata della crisi delleoccidentali. Ma davanti alla soluzione, a cui brevissimamente accenna, non la riconosce e passa oltre. In realtà, quando i partiti non hanno più sufficiente seguito di fedelissimi, quando lo “zoccolo duro” è ridotto ai minimi termini, quando mancanoriconosciuti tali dagli elettori, leparlamentari vanno in crisi che i ripetuti voti anticipati, come quello in Spagna di oggi, invece di risolverle le peggiorano.non vede, o sorvola per rimanere politicamente corretto, la soluzione, che è ...

