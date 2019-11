Verissimo | Francesca Manzini | ‘Mio padre mi ha visto sempre come un fallimento’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 9 novembre 2019)è l’imitatrice che il pubblico ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione ad Amici Celebrities e che subito dopo si è distinta per una dura presa di posizione contro il body shaming, lanciando un messaggio di accettazione del proprio corpo. Un messaggio ancora più importante visti i suoi trascorsi “Sono stata anoressica per 3 mesi e mezzo e poi sono diventata bulimica per 6 anni. Non volevo punirmi mi ero lasciata andare” racconta aospite nella puntata del 9 novembre. La sua vita prima dei riflettori non è stata affatto facile, a causa di una famiglia disfunzionale.: ‘Sono arrivata al limite del baratro’ “In quei sei anni ero da sola, non c’erano i miei genitori, miocorreva dietro alla sua carriera, mia madre alla sua bellezza, io ero lasciata da sola, mionon mi ha mai ...

