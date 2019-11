Sinner-De Minaur NextGen 2019 | orario d’inizio e programma della finale Come vederla in

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVEDELLE NEXT GEN ATP FINALS TRAE DE(SI COMINCIA ALLE ORE 21.00) Oggi, alle ore 21.00, andrà in scena ladelle Next Gen ATP Finalsdi tennis. Jannikè atteso all’ultima prova contro il forte australiano Alex de(n.18 del mondo), già finalista l’anno scorso in questo torneo. L’azzurrino è riuscito a spingersi fino all’ultimo atto, esprimendo un grandissimo gioco e confermando tutte le belle considerazioni fatte sul suo conto. Il 18enne nativoProvincia di Bolzano ha dimostrato qualità tecniche e caratteriali notevolissime, superando giocatori nettamente meglio piazzati nel ranking ATP. L’ostacolo odierno non sarà facile da superare perché deha esperienza ed è reduce da una grande annata.-Ded’inizio e...

Eurosport_IT : È finale per Jannik #Sinner e che carattere!!! ?????? A Kecmanovic solo il primo set, finisce 2-4 4-1 4-2 4-2 e Sinne… - Agenzia_Ansa : #Tennis: Next Gen; Kecmanovic ko, #Sinner vola in finale . Azzurro batte il serbo, domani la sfida contro de Minaur… - StadioSport : Tennis, NextGen ATP Finals Milano: Sinner è in finale, stasera sfida de Minaur per il titolo -… -