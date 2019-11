San Paolo – Applausi solo per Goran Pandev

Napoli - la crisi continua : 0-0 con il Genoa - il San Paolo fischia gli azzurri Classifica : Nell’ultimo anticipo della 12ª giornata solo un pari per la squadra di Ancelotti, contestata dopo l’ammutinamento del ritiro. Campani a -2 indietro dalla zona Europa

Il Napoli si è smarrito. Non vince da Salisburgo. 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Finisce tra i fischi. I calciatori restano in campo e provano a salutare ma vengono travolti dai fischi. Ancelotti entra negli spogliatoio subito dopo il fischio finale. Il clima è quello che è. Si alza il classico coro: “Andate a lavorare”. Il Napoli pareggia anche col Genoa: 0-0 al San Paolo. Fino a questa sera il Genoa aveva conquistato un solo punto in trasferta. Il Napoli non vince dalla serata di Salisburgo: 23 ottobre.Dopodiché pareggio ...

Il Napoli non sfonda - un pareggio contro il Genoa figlio del momento negativo : al San Paolo solo fischi [FOTO] : Napoli-Genoa LIVE – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Napoli-Genoa 0-0 live - finisce il primo tempo tra i fischi del San Paolo! : Napoli-Genoa live – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. Momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Napoli-Genoa live dalle 20.45 : azzurri accolti dai fischi al San Paolo : Torna in campo il Napoli dopo il ritiro punitivo imposto dalla società a seguito degli ultimi deludenti risultati in campionato; i ragazzi di Carlo Ancelotti ospitano questa sera il...

Repubblica : De Laurentiis deciderà solo all’ultimo momento se essere presente al San Paolo : Toccherà a Carlo Ancelotti assieme al suo gruppo ricucire la spaccatura con una vittoria che è poi l’unica medicina possibile nel calcio per superare la crisi e navigare verso acque più tranquille. Contro il Genoa, il Napoli non avrà alternative e il messaggio del pubblico sarà inequivocabile: basta alibi, servono soltanto i risultati. Il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora a Napoli. Ieri è rimasto chiuso tutto il giorno nella ...

Napoli - i tifosi contro la squadra al San Paolo : «Giocatori mercenari siete voi». E ad ADL : «Stai vincendo solo tu» : Sono circa cento gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14,30 all?esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell?allenamento a porte...

Napoli - in 500 al San Paolo per l’allenamento - fischi a Insigne - Mertens - Callejon : Soltanto cinquecento tifosi all’allenamento al San Paolo aperto agli abbonati (che sono all’incirca 13mila, molti dei quali ovviamente lavorano alle 15.30 di un giorno infrasettimanale). fischi indirizzati ai calciatori all’ingresso in campo. Qualcuno ha gridato “Insigne vai via”. In precedenza, all’esterno dello stadio, la tifoseria organizzata ha esposto lo striscione “Rispetto” e lanciato cori contro i calciatori e ...

Radio Kiss Kiss – Contestazione al San Paolo - Formisano al telefono racconta gli avvenimenti a Edo De Laurentiis : Contestazione ultrà San Paolo, Formisano al telefono con Edo De Laurentiis Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Diego De Luca, inviato all’esterno del San Paolo per seguire la Contestazione degli ultrà, ha rivelato che ad assistere all’evolversi degli eventi in zona stadio ci sarebbe Alessandro Formisano, head of operation del Napoli, che in tempo reale racconta telefonicamente gli avvenimenti al vice presidente Edo De ...