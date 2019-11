Renzi: IV è un progetto aperto a tutti

"Italia Viva è un grande cambiamento nella politica italiana. Quando sarà chiaro cosa accadrà a febbraio e marzo, sarà sempre più evidente che è in corso un riposizionamento anche nella destra" Così il leader di IV,."Porte aperte a chi vorrà far parte del, non come ospite, ma come dirigente.Vale per Mara Carfagna e altri". "Senon sostenesse più il governo, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione",dice Carfagna, che però aggiunge:"Il mio campo politico è e resterà il centrodestra".(Di sabato 9 novembre 2019)