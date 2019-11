Il Paradiso delle Signore 4 | spoiler 21° epispdio | Irene mette in imbarazzo Rocco

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Il4 è giunto alla quinta settimana di programmazione e già molte cose sono accadute nelle vite dei protagonisti, sconvolgendole. La puntata di lunedì 11 novembre sarà molto emozionante per i fan di Nicoletta: la donna, infatti, preparerà i bagagli in vista della partenza, ma la sua reale intenzione sarà quella di fuggire con Riccardo. Inoltre Marcello si proporrà per il lavoro alla caffetteria.sarà incuriosita dae Roberta sentirà un editore per pubblicare il libro di Federico. Anticipazioni Il4, puntata di lunedì 11 novembre: Nicoletta mente a tutti Le anticipazioni de Il4 preannunciano una puntata molto ricca, lunedì 11 novembre. Nicoletta sarà alle prese con i preparativi per la partenza con Cesare: aiutata da sua madre riempirà i bauli per il trasferimento a Bari. Nessuno, però, può immaginare che ...

Notiziedi_it : Roberto Farnesi, fine di un incubo per il protagonista de “Il paradiso delle signore” - migamar_1 : RT @deluzenluz: Essere in paradiso delle tue braccia perdersi nel sottile sguardo dei tuoi occhi e resta nell'umidità frizzante dei tuoi b… - novasocialnews : Roberto Farnesi, fine di un incubo per il protagonista de 'Il paradiso delle signore' #novasocialnews #nonstopnews… -