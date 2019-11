Alex Schwazer torna ad allenarsi e sogna Tokyo 2020

Atletica - Alex Schwazer : “Dimostrare la mia innocenza non è un capriccio. Tornare a gareggiare? Impossibile!” : Alex Schwazer e una possibile rivincita? Chissà…vedremo. Di fatto, il gip di Bolzano ha ordinato un supplemento di perizie per cercare di trovare finalmente una via d’uscita al tunnel rappresentato dal caso dell’ex marciatore italiano. La possibile manipolazione delle provette, analizzata nei minimi dettagli, potrebbe cambiare la storia degli eventi. Sì perché i comportamenti anomali della Iaaf e dell’indagine che ha ...

Alex Schwazer - il gip chiede altre analisi : provette manipolate - sospetto concreto : Buone notizie per Alex Schwazer: il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto nella giornata di mercoledì 16 ottobre un ulteriore supplemento di perizia sul caso dell'ex marciatore, risultato positivo all'antidoping durante un test a sorpresa nel gennaio 2016, alla vigilia dei Giochi

Caso doping Alex Schwazer : gip dispone supplemento perizia per Dna : Nuova possibile svolta nel Caso di Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia della 50 km a Pechino 2008, dal 2016 al centro di una complicata vicenda di doping (TUTTE LE TAPPE DEL Caso - DALLA SQUALIFICA ALLE ANOMALIE NELLE ANALISI) . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto un supplemento di perizia genetico-forense. I nuovi esami saranno affidati al comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago, per ...

L’intricato caso di Alex Schwazer : Il dibattimento del processo penale per doping ha confermato perplessità e sospetti su una vicenda anomala e per molti versi oscura

Alex Schwazer : "Non molliamo". L'udienza fiume nel tribunale di Bolzano : Come in una gara di 50 chilometri sai che il traguardo, passo dopo passo, si avvicina, ma le braccia le puoi alzare solo dopo averlo tagliato. È questo lo stato d’animo di Alex Schwazer nella sua maratona giudiziaria.In tribunale a Bolzano è andata in scena un’udienza fiume con un lungo botta e risposta tra il comandante del Ris di Parma, col. Giampietro Lago, che nella sua perizia ha evidenziato forti anomalie nelle ...

Doping - le tappe del caso Alex Schwazer : dalla squalifica alle anomalie nelle analisi : Nuovo capitolo nella vicenda dell’atleta sospeso nel 2016. L'udienza del tribunale di Bolzano del 12 settembre illustrerà la perizia effettuata dal Ris dei Carabineri di Parma sulle provette di urine A e B del marciatore, riferite al controllo del primo gennaio 2016

Alex Schwazer - il giorno della verità sul doping (presunto) e le provette manomesse : Alex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e rinascitaAlex Schwazer doping e ...

Inizia il processo sulle provette di Alex Schwazer. L'allenatore denuncia : "Vittima di una congiura infame" : “Alex è stato vittima di una congiura infame, eliminato per vendetta”. È l’attacco di Sandro Donati, l’allenatore di Alex Schwazer. “Sin dal primo momento sono stato sicuro della sua innocenza”. E l’estraneità ai fatti di cui è stato accusato il marciatore potrebbe essere dimostrata dalla perizia effettuata per il tribunale dai carabinieri del Ris di Parma. L’analisi ...

Atletica - caso Alex Schwazer : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer. Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...