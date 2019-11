La camorra dietro truffe ad anziani in tutta Italia | 52 arresti

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 8 novembre 2019) Cinquantadue arrestati, 31 denunciati a piede libero, una gioielleria del valore stimato di 5 milioni di euro sequestrata: è questo il primo bilancio di una maxi inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha smantellato un'associazione per delinquere finalizzata a compiereagliin, con l`aggravante (contestata a 14 arrestati) di favorire il clan camorristico "Contini", che per questo odioso reato si avvaleva di un numero elevatissimo di persone organizzate in più batterie e operanti anche dalla Spagna. Secondo quanto spiegato dall'Arma, nel corso delle indagini, sono stati ricostruiti centinaia di episodi di truffa tentata o consumata ed è stato finalmente possibile fotografare il fenomeno criminale nella sua totalità, svelando regia, ruoli, funzioni, basi, modalità organizzative ed esecutive e tutti i collegamenti.Le...

