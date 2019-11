Juve | su ricavi e debiti nel primo trimestre 19 20

Juventus - grazie al passaggio agli ottavi in Champions avrà ricavi per 73 - 7 milioni : La Juventus, ieri sera, ha vinto per 2-1 sul campo della Lokomotiv Mosca e grazie a questo successo si è garantita il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono in testa alla classica del loro di girone di UCL e hanno staccato anche l'Atletico Madrid. La squadra di Maurizio Sarri ha raccolto ben 10 punti, figli di 3 vittorie e un pareggio. La squadra spagnola, invece, si è fermata ieri sera contro il Bayer ...

Juventus - ricavi da abbonamenti a 33 - 5 milioni nel 2019/20 : Juventus ricavi abbonamenti 2019 2020 – Calano gli abbonati ma crescono i ricavi da abbonamenti per la Juventus nella stagione 2019/2020. E’ quanto si evince dal bilancio del club bianconero, che alla voce “Campagna abbonamenti 2019/2020” mette in evidenza i dati relativi alla stagione in corso. «La Campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 si è […] L'articolo Juventus, ricavi da abbonamenti a 33,5 milioni nel 2019/20 è stato ...

Juve - cresce il peso delle plusvalenze sui ricavi : plusvalenze Juventus 2018-2019 – cresce il peso delle plusvalenze e dei ricavi da prestiti sul bilancio della Juventus relativo alla stagione 2018-2019. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019 il club presieduto da Andrea Agnelli ha registrato ricavi complessivi per 621,5 milioni di euro, in aumento di 116,8 milioni rispetto ai 504,7 milioni dell’esercizio 2017-2018 (+23,1%). […] L'articolo Juve, cresce il peso delle ...

Bilancio Juve – Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli : Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli. La Juve ha reso noto oggi il Bilancio 2018/19 che, come già era noto, è in perdita di 39,9 milioni, come riporta Calcio e Finanza, che evidenzia una variazione negativa di € 20,7 milioni rispetto alla perdita di € 19,2 milioni dell’esercizio precedente. Il motivo è principalmente l’aumento dei costo della società bianconera per il personale tesserato, ...