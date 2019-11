Inter | infortunio Stefano Sensi | il centrocampista non convocato per il match contro il

Infortunio Sensi - nuovo stop per il centrocampista dell’Inter : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Sensi – E’ finito nuovamente ai box Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter salterà la gara contro il Verona per il riacutizzarsi di un problema fisico. L’Infortunio rimediato con la Juventus sembrava essere superato, tanto da convincere Conte a mandarlo in campo nel secondo tempo a Dortmund. Il dolore invece si è ripresentato e l’ex Sassuolo sarà costretto a riposare, mettendo a rischio la sua ...

Infortunio Politano - ansia Inter : aggiornamenti - condizioni e tempi di recupero : Infortunio Politano – C’è grande ansia in casa Inter per le condizioni di Politano. Dopo lo scontro con Schultz nel match di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund, l’esterno nerazzurro ha riportato una distorsione alla caviglia. E’ il responso degli esami clinici e strumentali, svolti dal calciatore tra ieri e oggi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni fisiche saranno ...

Inter - infortunio Politano : il giocatore è tornato a Milano con le stampelle : Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'Inter si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo Politano. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'ex giocatore del Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Il giocatore nerazzurro è rimasto lo stesso in campo, ...

Infortunio Andrè Gomes – Arrivano buone notizie! Intervento perfettamente riuscito : il comunicato dell’Everton : L’Intervento chirugico al quale Andreè Gomes si è sottoposto per ridurre la frattura alla caviglia destra, rimediata durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito Arrivano buone notizie in merito all’Infortunio di Andrè Gomes. L’Intervento chirugico per ridurre la frattura alla caviglia destra del giocatore, successiva ad un brutto fallo di Son durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito. Lo rende noto ...

Pattinaggio di figura - Internationaux De France 2019 : eroici Guignard-Fabbri - terzi nonostante l’infortunio. Papadakis-Cizeron incantano : eroici. Non esiste altro aggettivo per descrivere i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, terzi classificati agli Internationaux De France 2019, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble (Francia). I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo confezionando una commovente performance sulle note di “Life on ...

Infortunio Reus - il calciatore del Dortmund out dopo 29 minuti : salta l’Inter? : Infortunio Reus – Non solo la Serie A, si stanno giocando anche altri campionati ed in particolar modo anche la Bundesliga. Gioca il Borussia Dortmund contro il Wolfsburg, subito una tegola per i padroni di casa, al 29′ Reus è stato costretto a lasciare il campo per un Infortunio, al suo posto Gotze. Spettatore interessato anche l’Inter, martedì infatti i nerazzurri affronteranno i tedeschi in un fondamentale scontro ...

Infortunio Joronen - si ferma il portiere del Brescia : contro l’Inter debutto per Alfonso : Brutta tegola per Corini. A poche ore dalla partita contro l’Inter, in programma stasera alle 21, il Brescia perde per Infortunio il portiere Joronen. L’estremo difensore finlandese ha accusato un problema in allenamento e non è stato convocato. Brutta notizia per l’allenatore delle Rondinelle visto che Joronen si è sempre ben comportato fin qui. Al suo posto giocherà Enrico Alfonso, al debutto in Serie A. Per il portiere ...

NBA – John Wall - l’infortunio porta guai… finanziari : Adidas vuole Interrompere il contratto di sponsorizzazione : John Wall salterà con certezza tutta la stagione e Adidas storce il naso: lo sponsor vorrebbe interrompere il contratto con il cestista degli Wizards Nel gennaio 2018 Adidas ha firmato un contratto quinquennale con John Wall da 25 milioni di dollari. Poco dopo il cestista degli Wizards si è procurato la rottura del tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori tutta la restante parte di stagione passata e l’intera annata attuale. Lo sponsor ...

Pallavolo – Infortunio Matteo Piano : Intervento riuscito - aggiornamento sulle condizioni del pallavolista italiano : intervento perfettamente riuscito per Matteo Piano: gli aggiornamenti dell’Allianz Powervolley Milano Allianz Powervolley Milano comunica che l’atleta Matteo Piano è stato sottoposto sabato 26 Ottobre ad intervento di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso il Centro di Traumatologia dello Sport dell’Ospedale San Gerardo di Monza. L’intervento è stato eseguito dal Professor Marco ...

Inter - arrivano finalmente buone notizie : Stefano Sensi ha recuperato dall'infortunio : Negli scorsi giorni non sono arrivate notizie positive in casa Inter, durante la sosta per le nazionali sono finiti in infermeria due giocatori nerazzurri: il primo indisponibile è l'infortunato Alexis Sanchez che con la nazionale cilena ha subito una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, il giocatore di proprietà del Manchester United è stato già operato, i tempi di recupero però sono molto lunghi, si parla di un suo ...

NBA – Houston Rockets - l’infortunio al piede di Gerald Green è più grave del previsto : rischia di saltare l’Intera stagione : l’infortunio al piede di Gerald Green potrebbe risultare più grave del previsto: il cestista dei Rockets rischia di stare fuori l’intera stagione Una notizia alquanto negativa arriva a pochi giorni dall’inizio della regular season degli Houston Rockets: l’infortunio di Gerald Green potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Il cestista, presente a Houston nelle ultime 3 stagioni, ha riportato un infortunio al piede che secondo Shams ...

Inter - dopo l'infortunio di Sanchez si penserebbe a Giroud per gennaio : Mancano quasi tre mesi all'inizio del calciomercato invernale, ma l'Inter sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, la società dovrebbe infatti provare a regalare all'allenatore pugliese almeno un'altra punta. Si cerca un attaccante che possa far rifiatare Romelu Lukaku ed eventualmente affiancarlo, data la prevedibile lunga assenza di Alexis Sanchez, dopo l'infortunio rimediato con la nazionale cilena nel match ...

Infortunio Sanchez - l’esito degli accertamenti : guai in vista per l’Inter : Infortunio Sanchez – Problemi per l’Inter. Il cileno Alexis Sanchez ha svolto oggi gli esami alla caviglia destra, colpita da Cuadrado durante l’amichevole tra Colombia e Cile. Sanchez rischia l’operazione chirurgica e 2-3 mesi di stop. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter. “accertamenti clinici e strumentali per Alexis Sanchez, nella tarda mattinata di oggi, presso l’Istituto Humanitas di ...

Inter – Infortunio Sanchez : il cileno a rischio Intervento - domani un consulto a Barcellona : Intervento in vista per Alexis Sanchez? Il cileno a Barcellona per un ulteriore consulto medico Non si mette bene per l’Inter: dagli accertamenti clinici e strumentali a cui è stato sottoposto oggi Alexis Sanchez, all’Istituto Humanitas di Rozzano, è emersa una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, come reso noto dalla società nerazzurra. Il cileno, dunque, si sposterà a Barcellona, dove domani ascolterà ...