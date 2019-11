Gazzetta | “De Laurentiis | vi siete divertiti ad ammutinare | ora metteteci la faccia”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) Non è stata certamente la festa che ci si aspettava l’allenamento a porte aperte di ieri. Come scrive Maurizio Nicita sulladello Sport, l’evento era stato programmato già quest’estate con l’intento di riavvicinare i tifosi alla squadra che normalmente si allena lontano dalla città a Castel Volturno. Dopo l’ammutinamento e l’aria di crisi si era pensato che l’evento potesse essere annullato e invece il presidente lo ha voluto confermare, un gesto che è stato letto come una punizione Invece il presidente Aurelio Deha voluto confermare l’impegno, quasi a voler dire alla squadra: viad ammutinarvi, orala faccia davanti alla gente. E la faccia ce l’hanno dovuta mettere tutti anche se i più bersagliati dalle critiche e dai fischi dei presenti sono stati Insigne, Allan e Callejon. Non è stata ...

