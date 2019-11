Fermato per un controllo | parcheggiatore abusivo nigeriano aggredisce un carabiniere

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) È finito in manette unstraniero che, colto sul fatto dai rappresentati delle forze dell'ordine, non ha esitato ad aggredire uno degli uomini in divisa per evitare i controlli. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato ieri mattina nei pressi dell'ospedale civile Maria Santissima dello Splendore di Giulianova, in provincia di Teramo. Sotto il comando del maggiore Vincenzo Marzo, i carabinieri della compagnia locale si trovano impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio finalizzata proprio a contrastare il fenomeno degli abusivi che da tempo stazionano nei parcheggi dell'ospedale ed importunano pazienti e visitatori. Sono state proprio le proteste dei cittadini, esasperati dalla situazione ormai ingestibile, a portare le autorità locali ad intervenire.Mentre controllavano la zona, i militari hanno notato il ...

