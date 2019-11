Zazzaroni | De Laurentiis sbrogli la questione contratti | troppi casi irrisolti

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Ivanscrive che il comunicato del Napoli, in apparenza molto duro, riconsegna di fatto il potere ad Ancelotti. Lo fa perché così prevede il contratto collettivo, che stabilisce che le decisioni su allenamento e ritiro spettino all’allenatore. Ribellandosi al ritiro imposto dal presidente la squadra ha espresso il suo malessere e ora il Napoli deve aiutare allenatore e direttore sportivo ad appianare le cose. Deve farlo disinnescando, ad esempio, le spinosissime questioni contrattuali che hanno destabilizzato lo spogliatoio. Ci sono giocatori, come Mertens, Callejon, Milik, Maksimovic e Zielinski che devono rinnovare i loro. Altri, come Allan, che attendono l’adeguamento. Altri ancora, come Koulibaly e Insigne, che hanno ricevuto mega offerte da altre squadre.lo definisce una sorta di contrappasso. “Defu il primo a ...

